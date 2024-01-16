Brent petrolün varil fiyatı 78,19 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 78,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.19 itibarıyla kapanışa göre az bir artışla 78,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,63 dolardan, Ural petrolü ise 61,88 dolardan fiyatlandı.

Küresel petrol kaynaklarının büyük bir bölümünün yer aldığı Orta Doğu'da gerginlik artıyor. İran'ın Erbil'deki Amerikan Konsolosuluğu ve Amerikan hedeflerine yaptığı füze saldırısının sonuçları merak edilirken, petrol fiyatlarına etkisi tartışılıyor. Geçen hafta Amerika ve İngiliz savaş uçaklarının Husilerin Kızıldeniz saldırılarına füze ile karşılık vermesi hem gerginliği hem de petrol fiyatlarına etkisi olmuştu.

Kızıldeniz'de çatışmaların devam edeceği beklentisi, enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişeleriyle birlikte petrol fiyatlarında ibreyi yukarı çevirdi.

ABD ve Çin dünyadan en çok petrol tüketen ülkelerin başında geliyor. Her iki ülkenin de ekonomik verilerinin fiyatlar üzerindeki etkisi devam ediyor. ABD ve Çin'in açıklanacak verilerin ekonomik hareketlilikle birlikte petrole yönelik daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı ham petrol stok verileri merakla bekliyor. Amerika'nın petrol stoklarının 5,2 milyon varile düşmesi ve stoklarda düşüşe işaret etmesi petrolün yükselmesine neden olacağı belirtiliyor..

Uluslararası piyasalarda Brent petrolde teknik olarak 79,09 ile 81,14 dolar aralığının direnç, 77,04 ile 74,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor