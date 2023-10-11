"Asgari ücret alan bir erkekle evlenir misin?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu

Bir kadın kendisine sorulan "Asgari ücret alan bir erkekle evlenir misin?" sorusuna "Ben diyorum ki bir erkeğin en az 500 bin TL olmalı aylık geliri" şeklinde yanıt verdi.
Siz bu cevap hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bir kadın kendisine sorulan "Asgari ücret alan bir erkekle evlenir misin?" sorusuna "Ben diyorum ki bir erkeğin en az 500 bin TL olmalı aylık geliri"
Bir kadın kendisine sorulan "Asgari ücret alan bir erkekle evlenir misin?" sorusuna "Ben diyorum ki bir erkeğin en az 500 bin TL olmalı aylık geliri" şeklinde yanıt verdi.
Siz bu cevap hakkında ne düşünüyorsunuz?