﻿Asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldı

Asgari ücret maratonunda sona doğru yaklaşıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantının tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık Salı günü saat 14.00'te toplanacak.Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Komisyonun bu toplantıda bir karar vermesi bekleniyor.

KARARI 15 ÜYELİ KOMİSYON BELİRLİYOR



Asgari ücret görüşmeleri aralık ayının ilk haftası başladı. Görüşmelerde hükümet, işçi ve işveren tarafının beklenti ve taleplerini dinledi. Ekonomik veriler masaya yatırıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha önceki 2 toplantısında bir rakam ortaya çıkmadı. 15 üyeden oluşan komisyonda kararlar, oy çokluğu ile alınıyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte net ücret 5 bin 500 lira oldu.





ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

İŞÇİLERİN TALEBİ NE KADAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olduğu için TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

TÜRK-İŞ, öncelikle zam pazarlığının Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerinde kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.(AA)