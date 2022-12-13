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Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı

Hükümetin, 8 bin TL üzerinde bir teklifle Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasına oturacağı iddia edildi. Rakamda sosyal baskının da etkisinin olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:41
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İşte sendikalara önerilecek rakam. Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı

Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
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Ekonomi Gazetesi’nden Mehmet Kaya'nın aktardığına göre, asgari ücret için birçok rakam konuşulurken tarafların masaya oturacağı rakamlar da netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” mesajını vermişti.

Asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda sosyal baskının öne çıktığı belirtiliyor. “Sırtımızda yumurta küfesi yok, içimize sinmeyen bir rakama imza atmayız” diyen TÜRK-İŞ’in komisyondaki heyetinin başkanı Pevrul Kavlak, “Üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız, niye atmadığımızı da çıkacağız, kamuoyuna basına medyaya açıklayacağız” demiş ve kapıyı 7 bin 785 liradan açtı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın anketine göre beklenti 7 bin 845 lira olurken, hükümet kanadının 8 bin TL’nin üzerinde bir ilk teklifle masaya oturacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan hükümet kanadından gelecek ilk teklifle birlikte vergi ve diğer unsurlar dikkate alınarak ücretin yukarıya doğru gitmesi için çeşitli görüşmeler yapılacak. Ücreti yukarı çekmek için kullanılacak araçlar ise kamunun teşviki ile gelir vergisi düzenlemesi.

Geçmiş yıllarda uygulanan teşvikin biraz daha yükseltilerek verilmesi de pazarlığa konu edilecek.

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