15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜİK asgari ücrette "İhale bize kalmasın" dedi. Kritik hesaplamayı bu yıl da yapmadı

TÜİK asgari ücrette "İhale bize kalmasın" dedi. Kritik hesaplamayı bu yıl da yapmadı

Türkiye İstatistik Kurumu bir işçinin asgari geçim şartlarını sağlaması için gereken tutarı geçen sene olduğu gibi bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na açıklamadı. TÜİK, sorumluluk altına girdiklerini ve rakam sunmayacaklarını iletti. Bu da akıllara "Sen değil de DSİ Müdürlüğü mü hesaplayacaktı TÜİK?" sorusunu getirdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 08:36
Takip Et

TÜİK asgari geçim tutarını gizledi

TÜİK asgari ücrette ''İhale bize kalmasın'' dedi. Kritik hesaplamayı bu yıl da yapmadı
+
Aa
-

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısı dün gerçekleşti.

İşçi tarafının talebine karşın TÜİK, ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin asgari geçim tutarını hesaplamak istemedi. Kendilerinin sorumluluk altına girdiklerini belirten TÜİK, rakam sunmayacaklarını iletti. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak buna itiraz etti. Anayasanın 55. maddesine dikkat çeken Türk-İş, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den de devreye girmesini, hesaplamanın yapılmasını istedi.  

Toplantı sonrası TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile birlikte konuşma yapan Kavlak, “Burada yapılan sunumları, Türk-İş yönetimiyle değerlendirip açıklama yapacağız” dedi. Kavlak, üçüncü toplantının tarihiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Belirlemedik. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum. Eğer erken gelirse dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz.”

TİSK Genel Sekreteri Koç da rakam konuşulmadığını, talep ettikleri ek bilgilerin hazırlanmasının ardından tekrar bir araya geleceklerini söyledi. “Asgari ücret işveren desteği”yle ilgili soru üzerine Koç, “Burada daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de yine bu yıl masada” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
2
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
3
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
5
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
6
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
7
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.