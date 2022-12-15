TÜİK asgari ücrette ''İhale bize kalmasın'' dedi. Kritik hesaplamayı bu yıl da yapmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısı dün gerçekleşti.

İşçi tarafının talebine karşın TÜİK, ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin asgari geçim tutarını hesaplamak istemedi. Kendilerinin sorumluluk altına girdiklerini belirten TÜİK, rakam sunmayacaklarını iletti. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak buna itiraz etti. Anayasanın 55. maddesine dikkat çeken Türk-İş, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den de devreye girmesini, hesaplamanın yapılmasını istedi.

Toplantı sonrası TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile birlikte konuşma yapan Kavlak, “Burada yapılan sunumları, Türk-İş yönetimiyle değerlendirip açıklama yapacağız” dedi. Kavlak, üçüncü toplantının tarihiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Belirlemedik. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum. Eğer erken gelirse dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz.”

TİSK Genel Sekreteri Koç da rakam konuşulmadığını, talep ettikleri ek bilgilerin hazırlanmasının ardından tekrar bir araya geleceklerini söyledi. “Asgari ücret işveren desteği”yle ilgili soru üzerine Koç, “Burada daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de yine bu yıl masada” ifadelerini kullandı.