Asgari ücret belirleme komisyonun görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında 2023 asgari ücreti açıkladı. Erdoğan asgari ücrete yüzde 55 oranında zam yapıldığını duyurdu. Asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret ne kadar oldu? Erdoğan asgari ücret açıklaması

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 55'lik zam oranıyla 8 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan 2023 assgari ücreti açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Net Asgari Ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenler başta olmak üzere ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”,

"ENFLASYONU YÜZDE 20'LERE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ"

“Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonun yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Her kesimden, vatandaştan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Milletimiz için varız.”