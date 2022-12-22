22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret ne kadar oldu? Erdoğan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret ne kadar oldu? Erdoğan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı asgari ücret rakamını açıkladı. Erdoğan bir ara düzenleme de yapılabileceğini duyurdu. Asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret ne kadar oldu? Erdoğan asgari ücret açıklaması.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:01
Takip Et

Asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret ne kadar oldu? Erdoğan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret ne kadar oldu? Erdoğan asgari ücret açıklaması
+
Aa
-

Asgari ücret belirleme komisyonun görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında 2023 asgari ücreti açıkladı. Erdoğan asgari ücrete yüzde 55 oranında zam yapıldığını duyurdu. Asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret ne kadar oldu? Erdoğan asgari ücret açıklaması

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 55'lik zam oranıyla 8 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan 2023 assgari ücreti açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Net Asgari Ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenler başta olmak üzere ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”,

"ENFLASYONU YÜZDE 20'LERE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ"

“Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonun yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Her kesimden, vatandaştan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Milletimiz için varız.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
7
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
﻿Bursa Gürsu SYDV geçici işçi alacak
﻿Bursa Gürsu SYDV geçici işçi alacak
﻿Bursa Gürsu SYDV geçici işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa personel alacak
﻿İzmir İzdoğa personel alacak
﻿İzmir İzdoğa personel alacak
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.