Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bakan Bigin bugünkü toplantıda yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımıyla ikinci toplantısını bugün 14:00’da yapacak. Teknik düzeyde yapılacak toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katılmayacak.

Komisyonun geçen hafta yaptığı ilk toplantıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, beklenti anketinin sonuçlarını yayınlamıştı. Buna göre ortalama asgari ücret beklentisinin 7 bin 854 lira olarak duyuruldu.

İşçilerin asgari ücret beklentisinin 7 bin 536 TL ile açlık sınırının altında kaldığı dikkat çekerken, işverenlerin asgari ücret beklentisinin ise 7 bin 50 TL olduğu duyurulmuştu.