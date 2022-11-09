Asgari ücrete ek zam yolda. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi

Memur ve emekli maaşına refah payı yolda. Mynette yer alan habere göre, ocak zammının yüzde 15,9 ile yüzde 22.75 arası olması beklenirken refah payı için kulislerden sızan rakam yüzde 5 ile yüzde 10 arası.

2022 yılı için en düşük enflasyon beklentisi yüzde 65. Bu gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 15.91 olacak. 5 puanlık refah payı ile yüzde 20.91'e, 10 puanlık refah payında ise bu oran yüzde 25.91'e çıkacak.

Memur ve memur emeklisi de yüzde 16.99 zam almayı garantilemişti. 5 puanlık refah payı ile bu oran yüzde 21.99'a, 10 puanlık refah payı olursa bu oran yüzde 26.99'a çıkacak.

Odatv'de yer alan habere göre ise, emekli ve memurlara yapılması planlanan refah artışlarının bir benzerinin asgari ücretliye de uygulanması bekleniyor.