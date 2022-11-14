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Uzman isim canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücrete yüksek zam bekleyenler ters köşe olacak

Habertürk canlı yayınında konuşan Koç Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz iktidarın 'yıl sonunda asgari ücrete ezdirmeyeceğiz' söylemine değinerek 6 aylık enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 18 olduğunu ve yıl sonu beklentisinin 67 civarı olduğunu ifade etti. Bu rakamlara göre Yılmaz asgari ücretin yüzde 25 olarak artışla 7 bin TL civarı bir rakam olabileceğini dile getirdi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:03
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Asgari ücrete yüksek zam bekleyenler ters köşe olacak. Uzman isim Habertürk canlı yayında 2023 asgari ücreti açıkladı

Uzman isim canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücrete yüksek zam bekleyenler ters köşe olacak
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2022 yılında yüzde 80 zamlanmasına rağmen enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. 8-9 bin tahminleri havada uçuşurken, son tahmin asgari ücretliyi üzeceğe benziyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8-9 Aralık'ta toplanacak ve milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret rakamını belirleyecek.

ASGARİ ÜCRETE YÜKSEK ZAM GELECEK Mİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce yapılacak zamma ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. Bazı uzmanlardan asgari ücretin daha önce 8 - 9 bin TL hatta 10 bin TL olacağına yönelik tahminler gelirken, bazı uzmanlardan ise tam tersi bir tablo olacağına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor.

Asgari ücrete dair son tahmin, Habertürk canlı yayınında konuşan Koç Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz'dan geldi. Hükümetin 'Yıl sonunda asgari ücrete ezdirmeyeceğiz' söylemine değinen Yılmaz, 6 aylık enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 18 olduğunu ve yıl sonu beklentisinin 67 civarı olduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE NET RAKAMI AÇIKLADI. TERS KÖŞE OLACAK

Bu rakamlara göre Yılmaz asgari ücretin yüzde 25 olarak artışla 7 bin TL civarı bir rakam olabileceğini dile getirdi.

"Asgari ücret şu anda 9 binlere gidemez" diye konuşan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatçı ciddi sıkıntıda, sanayi tarafında sıkıntı var; asgari ücreti oraya çıkardığın zaman orada tepki var. 7 bin 500'lerde yapabilse bile baktığınızda yüzde 25-30 arası bir artış var."

"Bence emeklilere daha fazla verebilir çünkü onu devlet kaynaklarından veriyorsunuz. Yüzde 30 da verseniz ilk 6 ayda bu eriyecek."

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Abbas
14.11.2022 17:47
10 bin olacak, Buda benim kehanetim !!  
 
Emir
14.11.2022 17:44
Yuzde 65 olacak buyuk bir ihtimalle eyt yi gecirecek olan akp yuzde altmis bes civari verecek ama o da yetersiz.  
 
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