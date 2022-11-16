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Dünyaca ünlü bankadan Türkiye'de 2023'te asgari ücrete yapılacak zam tahmini

Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücrete flaş bir tahmin geldi. Morgan Stanley asgari ücrete yüzde 60 oranında zam yapılacağını öngördü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 19:18
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Morgan Stanley Türkiye'de 2023'te asgari ücrete yüzde 60 zam öngördü

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye'de 2023'te asgari ücrete yapılacak zam tahmini
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Morgan Stanley raporunda, Türkiye’de Ocak 2023’te uygulanacak asgari ücrete yüzde 60 zam yapılacağı öngörüldü.

Birgün’de yer alan habere göre, ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley “CEEMEA Ekonomik Görünüm” adlı raporunda Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporda Türkiye’nin 2023’teki büyüme tahmini yüzde 2,8, 2024 yılı tahmini ise yüzde 2,4 olarak öngörüldü. Raporda ayrıca Türkiye’de Ocak 2023’te uygulanacak asgari ücrete yüzde 60 zam yapılacağı öngörüldü. Asgari ücrete yüzde 60 zam yapılması durumunda tutar 8 bin 800 TL olacak.

Morgan Stanley’nin yayınladığı raporda, 2023 sonrasında düşük faiz döneminin devam etmesinin yüksek enflasyon ve yavaş büyüme anlamına geldiği belirtildi. Raporda ortodoks politikaya dönüşün ekonomide yeniden dengelenme sağlayabileceği, 2024’ten itibaren düşük enflasyon ve yüksek büyüme dönemine girilebileceği ifade edildi.

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Abbas
16.11.2022 19:58
10 bin olacak  
 
MARCO
16.11.2022 19:24
12500 tl den az is gormez 9500 tl basa bas gelir elde var sifir , bence en az 12500 olmali  
 
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