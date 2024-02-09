Asgari ücrete zam yapılacak mı? Toplantıdaki rapordan sızdı

2024 yılı için asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Ancak gelen zamlar yeni asgari ücreti etkisiz kıldı. Maaşlar daha cebe girmeden mum gibi eridi.

Asgari ücret daha doğru düzgün cebe girmeden 558 TL değer kaybetti.

Genelde asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılırdı. Bu yıl için ise asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Asgari ücret yılın büyük bölümünde açlık sınırının altında kalacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda, asgari ücret gelişmelerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" denildi.

Dolayısıyla asgari ücret büyük değer kaybedecek. 2024 yılı Ocak ayında açlık sınırı 15 bin 48,89 TL olarak açıklanmıştı.