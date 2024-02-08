Merkez Bankası enflasyondaki artışın nedenini asgari ücret zammına bağladı

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası enflasyondaki artışın nedenini asgari ücret zammına bağladı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladığı raporda enflasyondaki artışın nedenini dikkat çeken ifadelerle anlattı. Karahan, enflasyonun nedeninin asgari ücret zammı olduğunu söyledi. Karahan’ın sözleri “Doların ve euronun bilerek yükseltilmesinin hiç mi payı yok?” yorumuna neden oldu.

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan ilk kez kameralar karşısına geçti. Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, ocak ayı enflasyon rakamlarında beklentinin üzerinde gerçekleşen artışın nedeni ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Karahan, enflasyon artışını asgari ücret zammına bağladı.

Karahan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle birlikte dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır. Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

2023'ün son çeyreğinde enflasyon, önceki rapor tahminleri ile tutarlı seyretti. Talep koşulları enflasyonu 1 puan aşağı çekti. Perakende satışların mevcut seviyesinin hala dirençli olduğunu değerlendiriyoruz."

ENFLASYON ARTIŞININ NEDENİNİ BÖYLE AÇIKLADI

"Sıkılaştırma adımları ile talepte dengelenme süreci başladı. Parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.

Son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Otomobil ithalatının artışı da bu dönemde hız kesmiştir.

Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz.

Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir bileşeni kiralardır.

Konut piyasası gelişmeleri öncü göstergeleri olarak yakından takip ediliyor. Büyük kentlerde konut fiyatlarında artış hızı belirgin şekilde yavaşladı.

Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir. Beklentilerin tahmin aralığına yakınsaması para politikasının duruşu açısından önemli bir ölçüttür.

Ücret, fiyat ayarlamaları etkisi ile hizmet grubunda aylık tüfe tahminlerimizin üzerinde geldi."

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