Hız limitini yüzde 30 aşınca 9 asgari ücret değerinde ceza geldi. Uganda'da bile olmayacak cezayı kimin kestiği ortaya çıktı

Yeni yılda maaşlarla beraber A’dan Z’ye tüm harcamalara da zam geldi. 2024 trafik cezalarına yapılan zamlar sürücülere uygulanmaya başladı. Driftten, hız aşımına, alkollü araç kullanımından, kemer takmama ve kırmızı ışıkta geçmeye kadar birçok noktada trafik güvenliğini sağlamak için cezalar uygulandığı belirtildi.

HIZ LİMİTİNİ YÜZDE 30 AŞTI 150 BİN 600 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Antalya'dan Afyonkarahisar'a araç takası için giden galerici Kadir Bayer (28), EDS üzerinden gelen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezasını görünce şaştı kaldı.

Bayer, “İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. 50 bin TL kazanmak için yola çıktım, 150 bin TL ceza geldi” dedi.

Galericilik yapan Kadir Bayer (28), Afyonkarahisar'dan bir araç satın aldı ve kendi otomobiliyle yeni aldığı aracı takas etmek için Afyonkarahisar'a gitti. Takas işleminin ardından Antalya'ya gelen Bayer, telefonuna gelen mesajla ceza yazıldığını öğrendi. Bayer, e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde'nden 150 bin 600 TL ceza tutarını gördü. Bayer'in 82 kilometre hızla gitmesi gereken güzergahta hız sınırını yüzde 30 aşarak, 96 kilometre hız yaptığı ortaya çıktı. Bayer, cezanın düzeltilmesini istedi.

“BEN CEZAYI 15 BİN OLARAK OKUDUM. İTİRAZ ETTİ”

Yaşadıklarını anlatan Kadir Bayer, “22 Ocak günü otomobil takası gerçekleştirmek için Afyon'a gittim. Afyonkarahisar-Antalya yolu Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde 82 kilometrelik hız limitini aştığım tespit edildi. Bana 2 mesaj geldi, ben de normal bir ceza sandım. Ceza makbuzum gelmedi, e-devlete girince de cezanın 150 bin 600 TL olduğunu gördüm. Başta inanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Gelen cezaya itiraz edeceğim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. Benim bunu ödeme şansım hiç yok ödeyemem. 50 bin TL ticarete gittim, 150 bin TL ceza geldi. Ödersem de itiraz ederim. Ben yetkililerden bu cezanın silinmesini istiyorum, ödeme gücüm yok” ifadelerini kullandı.

CEZALAR NE KADAR?

Sürücülerin alkollü araç kullanırken

ilk yakalanmasında kesilen ceza miktarı 6.439 TL,

ikinci kez yakalanması durumunda kesilen ceza 8.075 TL,

üçüncüsünde ise ceza miktarı 12.977 TL oldu.

Araçta uyarıcı madde tespitinin yapılması durumunda veya alkollü araç kullanımının kabul edilmemesi halinde ise kesilecek ceza 18.452 TL oldu.

Araçta plaka olmaması 10.917 TL olarak cezaya neden olurken ehliyetsiz araç kullanan kişilere 12.977 TL para cezası kesildi.

İNDİRİMLİ ÖDEME SÜRESİ NE KADARDIR?

Yeni yılda uygulanmaya başlayan zamlı trafik cezalarına gücü yetmeyen bazı vatandaşlar ödemelerini indirimli yapıp yapamayacağını araştırılırken “Trafik İdari Para Cezası Kararı Tutanaklarının Düzenlemesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında bazı hususlarda değişikliğe gidildi.

Değişikliğe göre trafik cezalarını erken ödeyen sürücüler yüzde 25 indirim hakkından yararlanacak. İndirimli ödeme hakkı bu seneye kadar 15 gün iken 1 aya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda alınan karar ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe kondu.

Trafik cezalarının indirimli ödenmesine ek olarak bazı sürücüler kesilen ağır miktardaki cezaları taksitli olarak ödeyecek.