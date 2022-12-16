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Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret açıklandı mı?

Asgari ücret zammı görüşmelerinde ikinci toplantı 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyondan bir rakam çıkmayınca gözler 3. asgari ücret toplantısına çevrildi. Milyonlarca çalışan ve işveren 3. asgari ücret toplantısının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret açıklandı mı?

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:56
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Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret açıklandı mı?

Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret açıklandı mı?
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Milyonlarca çalışan asgari ücret toplantılarından çıkacak kararı bekliyor. 14 Aralık’ta ikincisi gerçekleştirilen asgari ücret görüşmelerinde gözler 3. Asgari ücret zammı toplantısına çevrildi. Son toplantı olacak 3. Asgari ücret zammı toplantısının ardından 2023 yılı için yeni asgari ücret belirlenmiş olacak. Peki, Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret açıklandı mı?

Asgari ücret zammında ikinci toplantı 14 Aralık'ta sona erdi. Son toplantının ardından ise 3. Asgari ücret zammı toplantı takvimi sorgulanmaya başladı. Peki, 3. Asgari ücret toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta ikincisi ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağına binlerce çalışan tarafından sorgulanmaya başladı.

Asgari ücretle ilgili 3. toplantı tarihi henüz belli olmasa da toplantının 21 Aralık'ta yapılacağı düşünülüyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

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Siyaset
16.12.2022 13:02
Hukukçu gözüyle siyaseti yorumlamak lazım Sayın Şen siyaset ŞOW 'dur kendisini daha iyi pazarlayan iktidar olur  
 
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