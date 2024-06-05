Asgari ücrette ek zam bugün masaya yatırılacak. Erdoğan ve Bakan Işıkhan "Ara zam yok" demişlerdi

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Asgari ücrette ek zam bugün masaya yatırılacak. Erdoğan ve Bakan Işıkhan "Ara zam yok" demişlerdi

Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın "bu yıl asgari ücrete ara zam yok" açıklamalarına rağmen, bu akşam Bakan Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın "asgari ücrete ara zam" toplantısı yapacakları öğrenildi.

Aldıkları maaşla ayın ortasını bile getirmekte zorlanan asgari ücretle çalışan yaklaşık 6 milyon kişinin gözü kulağı bu yıl da asgari ücrete ara zam yapılmasında. Alım güçlerinin her geçen gün düştüğünü söyleyen asgari ücretliler "Şu an 17 bin 2 lira alıyoruz. Bu parayla geçinmek imkansız. Şaka değil ama bir dilim ekmeğin hesabını yapıyoruz" dediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Bu yıl asgari ücrete ara zam yok" diyerek noktayı koymuşlardı. Emekliler gibi asgari ücretle çalışanlar da aldıkları maaşa isyan etmeye başladı.

Asgari ücretlileri sevindirici haber canlı yayında açıklandı. Bakan Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın "asgari ücrete ara zam" toplantısı yapacakları ileri sürüldü.

Sözcü TV'de dikkat çekin açıklamalar yapan gazeteci Saygı Öztürk asgari ücrete ara zam konusunda çok konuşulacak bilgi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın BM Uluslararası Çalışma Örgütünün 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı (ILO) için Cenevre'ye gideceğini belirtti.

Cenevre'de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı, DİSK yetkilileri ve aynı zamanda işveren sendikalarının yetkililerinin de olacağını söyleyen Öztürk, "Bu akşam bir mini zirve yapılacak. Bu mini zirvede zamlar, asgari ücret de dahil olmak üzere, ayrıntılı bir biçimde o masada konuşulacak." dedi.

Toplantıya Türk-İş'in çok ciddi hazırlandığını ifad6e eden Öztürk "Asgari ücretin en az 18 bin TL olmasını istemişler ve yılda da iki kez belirleme talebi vardı. Kızılcahamam'da asgari ücrete zam konusu konuşulmuş olabilir ama Türk-İş'in işçiler adına da bir talebi var. Ne kadar etkili olacak göreceğiz." dedi.

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