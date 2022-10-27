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  • Aşık Veysel'in dillere destan şarkısı Hollanda'da bir kilisede çanla çalındı

Aşık Veysel'in dillere destan şarkısı Hollanda'da bir kilisede çanla çalındı

Usta halk ozanı Aşık Veysel'in, dillere dolanan ve her yaştan insanın kulağına hitap edip rahatlatıcı özelliği olan "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısının melodisi Hollanda'da bir kilisede çanla çalındı. O anlar bir kişi tarafından video kaydına alındı. Video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:33
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Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Laursnskerk kilisesinde Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısı çanlarla çalındı

Aşık Veysel'in dillere destan şarkısı Hollanda'da bir kilisede çanla çalındı
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Usta ozan Aşık Veysel Şatıroğlu, Hollanda'da doğum gününde bir kiliseden çalınan unutulmaz şarkısı "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısıyla anıldı.

Tüm dünyada efsaneleşen halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş, çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybetmişti. Küçük yaşta saz dersleri alan ünlü ozan ömrü boyunca ortaya koyduğu eserlerle 7'den 70'e herkes tarafından çok beğenilen bir sanatçı olarak bilindi.

Farklı farklı müzisyenler tarafından seslendirilen "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseri, Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Laursnskerk kilisesinde de çanlarla çalındı.

O anlar, bir kişi tarafından kayda alınıp Twitter'da paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve video binlerce kişiye ulaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

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Doğruya doğru
27.10.2022 11:18
Şarkı değil TÜRKÜ...  
 
ömer c
27.10.2022 10:48
işte sanatın büyüklüğü...  
 
Amsterdam
27.10.2022 10:41
Bu Hollandalılar çooooook islamfobik değil mi???  
 
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