Aşık Veysel'in dillere destan şarkısı Hollanda'da bir kilisede çanla çalındı

Usta ozan Aşık Veysel Şatıroğlu, Hollanda'da doğum gününde bir kiliseden çalınan unutulmaz şarkısı "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısıyla anıldı.

Tüm dünyada efsaneleşen halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş, çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybetmişti. Küçük yaşta saz dersleri alan ünlü ozan ömrü boyunca ortaya koyduğu eserlerle 7'den 70'e herkes tarafından çok beğenilen bir sanatçı olarak bilindi.

Farklı farklı müzisyenler tarafından seslendirilen "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseri, Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Laursnskerk kilisesinde de çanlarla çalındı.

O anlar, bir kişi tarafından kayda alınıp Twitter'da paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve video binlerce kişiye ulaştı.

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