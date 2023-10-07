Aşıkların atışmaları dinleyenleri mest etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Aşıklar Bayramı Etkinliği’nde aşıklar hünerlerini sergiledi.

KAYNAK: İHA
Aşıkların atışmaları dinleyenleri mest etti

Manisa 3. Geleneksel Aşıklar Bayramı kapsamında düzenlenen ‘Kıran Kırana Aşık Atışmaları’, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirildi.

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Etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Aşık atışmasında, Aşık Nuri Şahinoğlu, Aşık Peri Gülgez, Aşık Ali Cenani, Aşık Ozan Nihat, Aşık Ali Rıza Ezgi, Aşık Osman Feryadi, Aşık Yakup Temelli, Aşık Erzade Kapan ve Aşık Ensar İpek yer aldı. Geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası olan aşık atışmasında, ozanlar, atışmalarla hem hünerlerini sergiledi hem de izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

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Manisa’ya konuk olan ozanlar, seslendirdikleri birbirinden güzel halk müziği ezgileriyle de mest etti.

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