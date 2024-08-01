Aşiretlerin kavgasında roketatarlar ve füzeler kullanıldı. En az 50 ölü yüzlerce yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Aşiretlerin kavgasında roketatarlar ve füzeler kullanıldı. En az 50 ölü yüzlerce yaralı

Pakistan'da 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan aşiretler arası kavgaya 2 aylığına ara verildiği duyuruldu.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, iki aşiret arasında toprak paylaşımı kavgası nedeniyle bir haftayı aşkın süredir devam eden ve 50 kişinin öldüğü silahlı çatışmalara 2 aylığına ara verildi.

Geo News televizyonunun haberine göre, 8 gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında toprak paylaşımı kavgası nedeniyle çıkan çatışmalarda, 2 aylığına ateşkes kararı alındı.

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında, 2 aylık ateşkes anlaşması imzalandı.

Geleneksel bir meclis olan "Jirga" üyeleri, anlaşmayı bozan tarafa 431 bin dolar para cezası verileceğini açıkladı.

ÇATIŞMALARDA 50 KİŞİ ÖLDÜ

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar, havan topları ve füzeler de dahil ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Kurram bölgesinden eski milletvekili Sahid Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta toprak kavgası sebebiyle çıkan olayların bir süre sonra mezhep çatışmasına dönüştüğünü ifade etmişti.

Yetkililer, 8 gün süren çatışmalarda 50 kişinin öldüğünü, 226 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor.

Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında yer alıyor.

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