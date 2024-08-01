İslam Memiş altında rotayı çizdi

Kapı aralandı, altın fiyatı için rekor gözüktü! Bir sözü yetti tüm piyasa hareketlendi: İslam Memiş 'bizim için çok önemli' diyerek anlattı

İslam Memiş, "Fed, piyasanın genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmeyerek sabit tutu. FED Başkanı Powell’ın mesajlarını da güvercin olarak algıladım" değerlendirmesinde bulunarak bu gelişmelerin dolar ve altın piyasasını nasıl etkileyeceğini anlattı.

POWELL EYLÜL AYI DEDİ

ABD Merkez Bankası Fed 23 aydır olduğu gibi bu ay da faize dokunmayarak bıraktı. Ancak Fed Başkanı Powel açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Powell enflasyon konusunda işinin henüz bitmediğini ancak merkez bankasının parasal sıkılığı azaltmanın uygun olacağı noktaya yaklaştığını söyleyerek Eylül ayında faiz indirimi gelebileceğini söyledi.

ONS ALTINDAN HEYECANLANDIRAN YÜKSELİŞ

FED kararı ve Powell'in açıklamaları altın fiyatları üzerinde etkili oldu ve hızlı bir yükselme görüldü. Bu sabah altın 2458 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek 2443 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam etti. Altın fiyatla

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN TAHMİNİ

Haniye saldırısı ve Fed'in kararının aynı güne denk gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan İslam Memiş altının jeopolitik riskleri sevdiğini ve değer kazandığını söyledi. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini vurgulayan İslam Memiş, "Altın her ay yeni bir rekora doğru gidebilir gibi görünüyor" diye konuşu.

"SAVAŞI CİDDİYE ALIN"

doğrultusunda altın ve gümüş fiyatlarının yükseldiğini söyleyen İslam Memiş "2.450 dolar ons altın, 31 dolar ons gümüş beklentim devam ediyor. Ancak hafta başında verdiğim mesajda tekrar satış yer beklentim devam ediyor. Artık fiyata değil, miktara odaklanın. Savaş konusunu da ciddiye alın derim." diye konuştu.

“DOLARIN DEĞER KAYBETMESİ ÖNEMLİ OLACAK”

Dolar kuruna da değinen İslam Memiş, “Fed'in Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerinin kapısını aralamış oldu. Diğer önemli bir gerekçesi de doların uluslararası değeri. Doların değer kaybetmesi, Euronun da değer kaybetmesi bizim için önemli olacak” dedi.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed faiz kararının ardından ons altındaki yükselişle yönünü rekora çevirdi. Gram altın fiyatı serbest piyasada 2 bin 621 liraya kadar çıktı. Sabah saatlerinde 22 ayar altının gram fiyatı 2bin 587 TL ve 24 ayar gram altın da 2 bin 770 TL seviyesini gördü. Çeyrek altın 4 bin 397 liraya, Cumhuriyet altını 17 bin 865 liraya kadar çıktı.