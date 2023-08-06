Aşırı yumurta yiyenler dikkat

Yumurta yemenin fayları olduğu gibi, fazla yumurta yemenin de bir o kadar zararı var. İşte o zararlar…

Aşırı yumurta yiyenler dikkat

Editör: Murat Öztürk

Özellikle her gün yumurta yiyenlerin dikkat etmesini öneren uzmanlar, fazla tüketimin bazı hastalıkları tetiklediğini açıkladı. Yumurtanın sarısının, doğada en fazla kolesterole sahip besin olduğunu belirten uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı araştırmalar kandaki kolesterol düzeyi ile koroner kalp hastalıkları arasında bir ilişkinin olduğunu, kan kolesterolü yüksek olan kişilerin kolesterol düzeylerinin tedavi ile düşürülerek kalp hastalığı riskinin azaldığını ispatlıyor.

Daha önemlisi düşük kolesterollü bir diyet ile beslenen Japonların, Hawai ve San Francisco'ya göç etmelerinden sonra değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hem kan kolesterol düzeylerinin yükseldiğini hem de kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor.

Deneysel hayvan araştırmaları ise kolesterolü yüksek besinlerle beslenmenin damar sertliği dediğimiz ateroskleroza yol açtığını kanıtlandı.Yumurta tüketiminin kandaki kolesterol düzeyine ne derece yansıdığı önemli bir konu.Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor.

Basit bir hesapla bir yumurtanın ortalama 220 mg kadar kolesterol içerdiğini kabul edersek; tek bir yumurta sarısı yemekle toplam kolesterolün 4-6 mg, LDL kolesterolün ise 3-5 mg kadar artacağını söyleyebiliriz.

umurta temel aminoasitler içermesi, yüksek kaliteli bir protein kaynağı olması açısından çocuklarda büyümeye destek, hamile ve emziren annelerin ise günlük protein ihtiyaçlarının karşılanmasında ucuz bir besin olarak yer almalıdır.

Sağlıklı bireylerin düzenli yediği günde bir adet yumurta kolesterol düzeyinde az bir artış yaratmasına rağmen antioksidan açısından zengin olması kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürmektedir.

Yapılan doğru analizler diyabetlilerin günde birden fazla yumurta tüketmelerinin kalp hastalığına yakalanma risklerini iki kat artırdığını ortaya koymaktadır.

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