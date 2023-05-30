Asitli İçeceklerin çok ciddi zararları var

Editör: Erkavim Yıldırım

Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar günde birden fazla asitli içecek tüketiminin ergenlik döneminde reglin erken başlamasına sebep olduğunu açıklamıştır.

Birçok uzman, sıvı ihtiyacını karşılamak için asitli içecek ya da kafeinli içecek değil su tüketilmesini söylüyor. Asitli ve gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı ve kimyasal besinler özellikle de çocuklarda ciddi probleme yol açıyor.

Asitli içeceklerin başında ola kola kemiklere ciddi derecede zarar verir. Kolanın içinde bulunan asit kemiklerdeki mineral yoğunluğunu azaltır ve bu durum kemik erimesine kadar gidebilir.

Günde neredeyse 2 bardak asitli içecek tüketirseniz hücrelerinizi 6 yıl yaşlandırmış olursunuz.

Asitli içeceklerin arasında meyve aromalı olanlar da sanıldığı kadar masum değil. Meyve aromalı asitli içecek tüketenlerde çok fazla karaciğer yağlanması görülmüştür.

Günde yine 2 bardak tükettiğiniz asitli içecekler sizi şeker bağımlısı yapar ve tat alma duyunuzu zayıflatır.