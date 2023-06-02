Başkan olmak isteyen adaylar için son tarih

Yeşil Beyazlı ekipte kongre heyecanı yaşanıyor.

Kongre öncesinde Bursaspor’da başkan adaylığını resmileştirmek için son başvuru tarihi belli oldu.

Aday isimlerin 10 Haziran Cumartesi günü Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder‘e listelerini vermeleri gerekli.

ADAYLAR BELLİ OLUYOR

Yeşil-beyazlı kulüpte yaşanacak kongre heyecanı öncesi kulübün eski yöneticilerinden olan iki ismin başkanlığa aday olduğu öğrenildi.

Bursa Yıldırımspor’da başkanlık görevini yürüten Ekrem Senal ile Yüksel Çolak‘ın adı başkan adaylığı için gündeme gelirken en ciddi adayın ise Ekrem Senal olduğu ifade edildi.