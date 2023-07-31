Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı

İstanbul Sultangazi'de askere gideceklerini söyleyerek esnaf ve vatandaşlardan para isteyen 3 kişi yakalandı. Yakalananlara 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: İHA
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı

Olay, İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan "Askere gideceğim. Kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine Cebeci Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda, vatandaşlardan askere gideceğini ve kimselerinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı. Ekipler, yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada toplam bin 500 lira ele geçirdi. Şahıslara Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince, 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle, toplam 617 lira idari para cezası kesildi.

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