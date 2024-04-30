Tencereye sadece 1 kaşık eklemek yetiyor. Et lokum gibi pişiyor ve asla kuru olmuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tencereye sadece 1 kaşık eklemek yetiyor. Et lokum gibi pişiyor ve asla kuru olmuyor
Tencereye eklenen 1 kaşık kuyruk yağı etin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Et pişirmenin incelikleri elbette bununla sınırlı değil... İşte lezzetli kırmızı et pişirmek için bilmeniz gereken püf noktalar

Kırmızı et pişirme konusunda herkes lokum gibi bir sonuç elde etmek ister. Ancak, lokum gibi et pişirmek aslında sandığınız kadar zor değildir. Doğru pişirme teknikleri ve püf noktalarını öğrenerek, herkes lezzetli et yemekleri hazırlayabilir. İşte et pişirirken bilmeniz gereken bazı önemli noktalar!

Kuyruk yağı, et yemeklerinin vazgeçilmez bir malzemesidir. Bir kaşık kuyruk yağı eklemek, etinizi lokum gibi pişirmenize yardımcı olabilir. Kuyruk yağı, ete lezzet katar ve aynı zamanda etin daha yumuşak olmasını sağlar.

Ancak, kuyruk yağı kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, doğru miktarda kuyruk yağı kullanmak önemlidir. Fazla yağ, yemeğin ağır olmasına ve tadının bozulmasına neden olabilir. Bir kaşık kuyruk yağı, yemeğinizin lezzeti için yeterli olacaktır.

maxresdefault-003.jpg

ETİN LOKUM GİBİ PİŞMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Tarifsiteniz.com'da yer alan bir içerikte; Lokum gibi et kavurma yapmak için bilinmesi gerekenler sıralandı. İşte o tarif

İşte, etin lokum gibi olması için yapılması gerekenler:

1. Etin doğru seçimi: Et kavurma yaparken, etin kalitesi çok önemlidir. Kaliteli ve taze et seçmek, etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Ayrıca, yağ oranı düşük olan etler tercih edilmelidir.

2. Etin doğru pişirilmesi: Et kavurma yaparken, eti önceden marine etmek ve daha sonra yavaş ateşte pişirmek gereklidir. Bu sayede, etin sertliği giderilir ve lokum gibi olur. Ayrıca, etin pişirilmesi sırasında üzerine kapak kapatmak da önemlidir. Bu sayede, etin suyu içinde kalır ve daha yumuşak olur.

3. Etin dinlendirilmesi: Et kavurma piştikten sonra, dinlendirilmelidir. Bu sayede, etin suyu içinde kalır ve daha lezzetli olur. Ayrıca, dinlendirme süresi boyunca etin lokum gibi olması sağlanır.

4. Baharatların doğru kullanımı: Et kavurma yaparken, baharatların doğru kullanımı da önemlidir. Baharatlar, etin lezzetini artırırken aynı zamanda etin sertliğini de giderir. Ancak, baharatların fazla kullanımı da yemeğin lezzetini bozabilir.

İlgili Haberler
Doğuştan mutsuz 3 burç... Yüzleri hiç gülmüyor ve hayatları boyunca hep sıkıntı çekiyorlar
Doğuştan mutsuz 3 burç... Yüzleri hiç gülmüyor ve hayatları boyunca hep sıkıntı çekiyorlar
1 avuç kabak çekirdeği ve 1 bardak… Faydasını iki katına çıkaran öneri...
1 avuç kabak çekirdeği ve 1 bardak… Faydasını iki katına çıkaran öneri...
Yufka yırtılıyor ve börek dağılıyor mu? Yufka hamuruna birazcık ekleyin yufkalar zar gibi açılıyor
Yufka yırtılıyor ve börek dağılıyor mu? Yufka hamuruna birazcık ekleyin yufkalar zar gibi açılıyor
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış
Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...
Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Yoğurdun sulanmasını ve ekşimesini önleyen yöntem! Tüm köylüler böyle hazırlıyormuş
Yoğurdun sulanmasını ve ekşimesini önleyen yöntem! Tüm köylüler böyle hazırlıyormuş
Son Haberler
Ortaokul öğrencileri lösemili çocuklar için saçlarını kesti Yerel Haberler
Ortaokul öğrencileri lösemili çocuklar için saçlarını kesti
50 bin liradan 10 milyon liraya yükseldi Ekonomi
50 bin liradan 10 milyon liraya yükseldi
Yargıtay Başkanlık Seçimleri 6 Mayıs’a ertelendi. Düğüm çözülemiyor Gündem
Yargıtay Başkanlık Seçimleri 6 Mayıs’a ertelendi. Düğüm çözülemiyor
15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu Magazin
15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Yerel Haberler
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sinan Ateş cinayetinde emri veren gizli örgüt nerede? Mehmet Yılmaz açıkladı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde emri veren gizli örgüt nerede? Mehmet Yılmaz açıkladı
Bebek sahibi aileleri kahreden haber Ekonomi
Bebek sahibi aileleri kahreden haber