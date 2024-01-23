Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mizoram eyaletinde bulunan Lengpui Havaalanı’nda 14 kişinin bulunduğu Myanmar’a ait askeri uçak pistten çıktı. Hindistanlı askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 8 askerin yaralandığı, çalılık alana giren uçağın gövdesinin hasar gördüğü ifade edildi. Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Hint polisi ve askeri yetkililerin açıklamasında, uçağın çatışmalar sebebiyle geçtiğimiz hafta Hindistan'a sığınan askerleri ülkelerine geri götürmek üzere havalimanına geldiği belirtildi.

Myanmar'daki cunta karşıtı silahlı grupların sınırlara yakın birçok askeri karakol ve kasabanın kontrolünü ele geçirmesinden sonra son 2 ay içinde yaklaşık 700 Myanmar askeri Hindistan'a geçti. Hindistan ise askerleri ülkelerine geri göndermeye başladı. Hindistanlı askeri yetkilere göre geçtiğimiz hafta 276 Myanmar askeri Hindistan'a geçti, bunlardan 184'ü geri gönderildi.