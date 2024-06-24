Askerlere erken emeklilik geliyor! Yeni torba yasada detaylar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Askerlere erken emeklilik geliyor! Yeni torba yasada detaylar belli oldu

TBMM tarafından kabul edilen TSK Personel Yasası ve askerlik alanına ilişkin yeni torba yasada Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için önemli düzenlemeler yapıldı. İşte öne çıkan başlıklar...

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlandı.

PİLOTLARA ÖZEL İMKÂNLAR

Pilotlardan yükümlülük süresini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara, yıllık görev süresi sonu beklenmeden icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilecek.

Pilotlardan muvazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyenler, emsalleriyle benzer uçuş tazminatı alacaklar.

DÖNER SERMAYE VE ÜCRET ARTIŞI

Döner sermaye işlerinde ek görev alan personele ödenecek ücretler artırıldı.

Amfibi Deniz Piyade Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretinde, iş güçlüğü ve risk açısından yüzde 5 artış yapıldı.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK

Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne üye olabilecekler.

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