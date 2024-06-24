Askerlere erken emeklilik geliyor! Yeni torba yasada detaylar belli oldu

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ
Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlandı.
PİLOTLARA ÖZEL İMKÂNLAR
Pilotlardan yükümlülük süresini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara, yıllık görev süresi sonu beklenmeden icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilecek.
Pilotlardan muvazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyenler, emsalleriyle benzer uçuş tazminatı alacaklar.
DÖNER SERMAYE VE ÜCRET ARTIŞI
Döner sermaye işlerinde ek görev alan personele ödenecek ücretler artırıldı.
Amfibi Deniz Piyade Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretinde, iş güçlüğü ve risk açısından yüzde 5 artış yapıldı.
ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK
Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne üye olabilecekler.