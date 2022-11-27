İspanya teknik direktörü Luis Enrique'den vefat eden kızına duygusal sözler

İspanya teknik direktörü Luis Henrique açıklamalarda bulundu. 2019 yılında kemik kanseri dolayısıyla hayatını kaybeden kızı Xana ile ilgili duygusal bir açıklama yaptı.
Enrique açıklamasında; "Bugün özel bir gün. Sadece Almanya'yla oynayacağımız maç için değil, aynı zamanda kızım Xana 13. yaş gününü kutlayacağı için... Aşkım, her neredeysen seni seviyorum." ifadelerini kullandı.
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