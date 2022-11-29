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İspanya Kralı Felipe'nin kızları favori futbolcularını açıkladı

İspanya kralı VI. Felipe'nin iki kızı prenses Leonar ile  ve prenses Sofia, Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımı yakından takip ediyor.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 18:10
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İspanya'nın prensesleri Milli futbolcu Gavi hayranı çıktı

İspanya Kralı Felipe'nin kızları favori futbolcularını açıkladı
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Babaları Kral Felipe İspanya’nın Kosta Rika'yı farklı yendiği maçtan sonra soyunma odasına inmiş ve futbolcuları, teknik heyeti tek tek kutladıktan sonra tüm takım oyuncularının imzaladığı iki formayı almıştı.

FORMALARIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Formaların kızları için aldığı ortaya çıktı.


Prenses Leonar ile  ve prenses Sofia formalarla poz verirken, en beğendikleri futbolcunun Gavi olduğunu söylediler.

Hatta 17 yaşındaki prenses Sofia, kendisinde Gavi’nin özel bir albümü olduğunu açıkladı.

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