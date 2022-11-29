İspanya Kralı Felipe'nin kızları favori futbolcularını açıkladı

Babaları Kral Felipe İspanya’nın Kosta Rika'yı farklı yendiği maçtan sonra soyunma odasına inmiş ve futbolcuları, teknik heyeti tek tek kutladıktan sonra tüm takım oyuncularının imzaladığı iki formayı almıştı.
FORMALARIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI
Formaların kızları için aldığı ortaya çıktı.
Prenses Leonar ile ve prenses Sofia formalarla poz verirken, en beğendikleri futbolcunun Gavi olduğunu söylediler.
Hatta 17 yaşındaki prenses Sofia, kendisinde Gavi’nin özel bir albümü olduğunu açıkladı.
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