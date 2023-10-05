Aslı Tandoğan'ın kovboy stili. Kızıyla alışverişe çıktı

Aslı Tandoğan kızı Arya ile alışveriş turuna çıktı. Ünlü oyuncu kovboy stiliyle dikkat çekti.

Aslı Tandoğan'ın kovboy stili. Kızıyla alışverişe çıktı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

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Öğle saatlerinde kızı Arya ile alışverişe çıkan oyuncu Aslı Tandoğan, bir süre AVM'deki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gazetecilerin yönelttiği sorulara cevap veren Aslı Tandoğan, "Her şey gayet yolunda gidiyor, çocuklarla ilgileniyoruz onların neşesi bizim mutluluğumuz" dedi. Daha sonra anne kız dinlenip yemek yemek üzere meydan katında bulunan Cantinery’e geçti. Kovboy stili tarzı ile beğeni toplayan güzel oyuncunun neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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