Aslı Tandoğan ekrana yaz dizisiyle dönüyor

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'ın son projesi belli oldu. Tandoğan, Üvey Anne dizisiyle ekranlara dönüyor.

Oyuncu, muhteşem bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğindeki İpek Zengin karakterine hayat verecek.

Faruk karakterine hayat verecek olan Kutsi'nin dışında başka sürpriz isimler de iddialı yapımın kadrosuna dahil olacak. Çok yakında Muğla'da sete çıkması planlanan dizi, hikayesiyle her yaştan insanın kalbine dokunacak.

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.

