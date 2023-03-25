Aslı Tandoğan'dan Mahsun Kırmızıgül'e cevap

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, oyuncu Aslı Tandoğan oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Milliyet'te yer alan habere göre; Deprem bölgesine giderek yardım faaliyetlerinde bulunan Tandoğan, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Basın mensuplarını kendisine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattığı esnada gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

"GERÇEK ANLAMDA HİÇ KOLAY DEĞİL"

Tandoğan, şu ifadeleri kullandı: “Hem moral, hem de ihtiyaçları yerinde tespit edip; karşılamak üzere bölgeye gittik. Orada bir nikâha da şahitlik ettim. O insanların ufakta olsa morale ve tebessüme o kadar ihtiyaçları var ki, bunun için çok uğraşmalıyız. Top keklerden düğün pastası yaptık hatta. İnsanların ne hayalleri varken, neler oldu... Gerçek anlamda hiç kolay değil.”

"AYNI KANAATTE DEĞİLİM"

Mahsun Kırmızıgül’ün, "Sanatçıların bölgeye gelerek fotoğraf paylaşmalarını doğru bulmuyorum" sözleri hatırlatılan oyuncu, "Aynı kanaatte değilim. Aksine, insanlara oraları unutturmamız gerekiyor. Dikkat çekip, oraları unutturmamamız lazım. Bu insanların her şeyleri varken şu an hiçbir şeyleri yok. Onları hiçbir dakika unutturmamalıyız. Kimse, kimseyi eleştirmesin lütfen. Yardımını gizli bir şekilde yapana da saygım sonsuz. Duyurup, desteğin büyümesine vesile olana da. O bölgedeki insanlara bir şey yapamayan da oturdukları yerden insanlara köstek olmasın" cevabını verdi.

"NORMALLEŞMEMİZ GEREKİYOR"

Normalleşme çağrıları hakkında düşünceleri sorulan Aslı Tandoğan, şöyle konuştu:

"Bir yandan bölgeyi unutmayarak, bir yandan da tabii ki de normalleşmemiz gerekiyor. İnsanlar işlerine odaklanıp, para kazanacaklar ki, bölgeye de gerekli yardımı yapsınlar. Benim birçok Influencer arkadaşım var. işleri durdu ve birçok yardımda bulunan insanlar bunlar. Bu insanlar normalleşecekler ki ona göre kazandıklarıyla da yardımlara devam etsinler."

