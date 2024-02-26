Aspirin ve yoğurt ne işe yarar, işte müthiş bir formül...

Aspirinli yoğurt, cilt bakımı için doğal bir yöntemdir. Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler sadece yoğurt ve aspirindir.

Aspirini ezerek toz haline getirdikten sonra yoğurtla karıştırın.

Bu karışımı temiz cildinize sürün ve yarım saat bekleyin.

Sonra ılık suyla yıkayın.

Bu maskeyi haftada bir ya da iki defa yapabilirsiniz.

ASPİRİNLİ YOĞURT MASKESİNİN FAYDALARI

Sivilceleri kurutur ve enfeksiyonu önler.

Cilt yağını dengeler ve gözenekleri temizler.

Cildi nemlendirir ve yumuşatır.

Kırışıklık ve sarkma oluşumunu geciktirir.

Sivilce lekelerini azaltır.