Astronomlar evrenin yeni bir haritasını oluşturdu

Kaynak: AA
Astronomlar evrenin yeni bir haritasını oluşturdu
Gök bilimciler, evrenin 1,3 milyon süper kütleli kara delik içeren yeni bir haritasını yaptı.

Evrenin 1,3 milyon süper kütleli kara delik içeren yeni bir haritası yapıldı.

Astronomlar, evrendeki en parlak cisimlerden olan ve Güneş'ten 100 bin ile 10 milyar kat daha büyük süper kütleli kara deliklerin oluşturduğu, sıcak, türbülanslı gaz ve toz kütlesi kuasarlardan yararlandı.

Avrupa Uzay Ajansına (ESA) ait Gaia Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri kullanan astronomlar, Gaia Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflarken evrenin 1,3 milyon süper kütlelik kara deliği içeren haritasını çıkardı.

Haritayı oluşturan bilim insanlarından New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Hogg, evrenin en büyük hacimli halinin 3 boyutlu haritasını gösterdiği için yaptıkları kataloğun daha önce oluşturulan tüm kataloglardan farklı olduğunu söyledi.

Hogg, astronomik projelerin ne kadar üretken olduğunun iyi bir örneğine teşkil ettiğine işaret ettiği kuasar kataloğunun, "Gaia, kendi galaksimizdeki yıldızları belirlemek için tasarlandı ancak milyonlarca kuasar da buldu. Bu da bize evrenin haritasını verdi." diye konuştu.

Astronomlar söz konusu keşfin evrenin gelişiminin daha iyi anlaşılmasında yardımcı olacağını umuyor.

Araştırmaya ilişkin makale Astrophysical Journal'da yayımlandı.

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