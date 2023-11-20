Astronotlar neden gizlice Ay kayalarını Dünya’ya getirdi?

Ay’a ilk ayak basılan 1969 yılından bu yana astronotlar Ay’dan kaya örnekleri alarak Dünya’ya getiriyor. Peki, bu örneklerin toplanmasındaki sebep nedir? İşte cevabı…

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
Astronotlar neden gizlice Ay kayalarını Dünya’ya getirdi?

İnsanoğlunun Ay’a ilk ayak bastığı 1969 yılından itibaren uzay araştırmaları farklı bir boyut kazandı. O tarihten itibaren uzay araştırmaları Ay’dan alınan kaya örnekleri ile yapılmaya başlandı. Astronotların Ay’dan aldıkları kaya örnekleri Dünya’nın uydusunun nasıl oluştuğuna dair kanıtlar sunuyor.

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How It Works adlı dergide yer alan bilgilere göre, Dünya’dan 360 bin kilometreden fazla uzakta olan Ay’ın geneli anortozit adlı bir kayadan oluşuyor. Bu kaya, kalsiyum açısından zengin durumda.

AY NASIL OLUŞTU?

Ay’ın Theia olarak adlandırılan devasa bir cismin Dünya’ya çarpması sonucu oluştuğu belirtiliyor. Çarpışma, Dünya’nın yüzeyini parçaladı ve bu parçalar Theia’nın parçalarıyla bir araya gelerek Ay’ı oluşturdu. Bu olay yaklaşık 4,5 milyar yıl önce meydana geldi.

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2019 yılında Apollo 14 görevinde alınan parçalar üzerinde yapılan inceleme, bazı parçaların kaynağının Dünya olduğunun keşfedilmesini sağladı.

Bilim insanlarının Ay üzerinde yaptığı araştırmalar devam ederken bu araştırmaların Ay’ın oluşumu gibi çok sayıda konuda önemli keşifler yapılmasının önünü açması bekleniyor.

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