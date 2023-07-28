Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü İslam alemi ve inanışı için önemli bir yere sahiptir. Aşure Günü’nde nasıl ibadet etmeli ve hangi dualar okunması gerektiğine dair pek çok bilgi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?

Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?

Muharrem Ayı içerisinde aşure yapıp dağıtmak İslam inancının yaygın geleneklerindendir. Ayrıca Aşure Günü’nde aşure yapabilir, Aşure Günü için dua okuyup ibadet edebilirsiniz. Peki, Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?

AŞURE GÜNÜ’NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

Sadaka verilmeli,

Gusletmeli,

İlim öğrenmeli.

AŞURE GÜNÜ’NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazının olduğuna dair bir rivayet bulunmamaktadır. Bu nedenle mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olmaktadır. Aynı zamanda Kur'an okumalı ve anlamalı, dini eserlerden istifade etmeli, zikir ve salavatla meşgul olunmalıdır.

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam ya da bir Müslüman'a 10 selam verilmelidir. Yardıma muhtaçlara yardım edilmelidir. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınmalıdır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır

Namazın ardından 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denmelidir.

Kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilmektedir. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır. Bu namazdan sonra ise 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denmelidir.

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