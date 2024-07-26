Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi

Aşure, doğru malzemeler ve pişirme teknikleri kullanıldığında kıvamı ve lezzetiyle fark yaratır. İşte Sivaslıların aşure hazırlarken uyguladığı tüyolar:

1. Malzemelerin Doğru Oranda Kullanılması: Aşurenin lezzeti, içerisine eklenen malzemelerin doğru oranlarda kullanılmasına bağlıdır. Sivaslılar, bu oranları dikkatle ölçerek aşurenin lezzet dengesini sağlarlar.

2. Nohut ve Buğdayın Önceden Islatılması: Aşurenin temel malzemelerinden nohut ve buğdayın bir gece önceden ıslatılması, hem pişme süresini kısaltır hem de aşurenin kıvamını daha iyi hale getirir.

3. Malzemelerin Sıralı Eklenmesi: Sivaslılar, malzemeleri aşureye eklerken sıralamaya dikkat ederler. Önce nohut ve buğday, ardından kuru fasulye, kuru meyveler ve en son şeker eklenir. Bu, malzemelerin eşit şekilde pişmesini sağlar.