Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi

Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi
Kaynak: Haber Merkezi

Sivas mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan aşure, özellikle Muharrem ayında sıkça yapılıp paylaşılan bir tatlıdır.

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Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi 1

Aşure, doğru malzemeler ve pişirme teknikleri kullanıldığında kıvamı ve lezzetiyle fark yaratır. İşte Sivaslıların aşure hazırlarken uyguladığı tüyolar:

1. Malzemelerin Doğru Oranda Kullanılması: Aşurenin lezzeti, içerisine eklenen malzemelerin doğru oranlarda kullanılmasına bağlıdır. Sivaslılar, bu oranları dikkatle ölçerek aşurenin lezzet dengesini sağlarlar.

2. Nohut ve Buğdayın Önceden Islatılması: Aşurenin temel malzemelerinden nohut ve buğdayın bir gece önceden ıslatılması, hem pişme süresini kısaltır hem de aşurenin kıvamını daha iyi hale getirir.

3. Malzemelerin Sıralı Eklenmesi: Sivaslılar, malzemeleri aşureye eklerken sıralamaya dikkat ederler. Önce nohut ve buğday, ardından kuru fasulye, kuru meyveler ve en son şeker eklenir. Bu, malzemelerin eşit şekilde pişmesini sağlar.

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Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi 2

4. Kuru Meyvelerin Özenle Seçilmesi: Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi meyveler, aşurenin lezzetini artırır. Sivaslılar, bu meyveleri küçük parçalara ayırarak ve bir süre suda bekleterek kullanırlar.

5. Kıvamın Kontrol Edilmesi: Aşurenin kıvamı çok önemlidir. Sivaslılar, aşurenin pişme süresince kıvamını sürekli kontrol eder ve gerekirse su ekleyerek istenilen kıvama getirirler.

6. Tatlının Dinlendirilmesi: Aşure piştikten sonra dinlendirilmesi, tatların birbirine geçmesini sağlar ve lezzetini artırır. Sivaslılar, aşureyi genellikle bir gece dinlendirdikten sonra servis ederler.

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Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi 3

Malzemelerin Doğru Oranlarına Dikkat Edin

Aşure yaparken malzemelerin doğru oranlarda kullanılması, tatlının ideal kıvamını tutturmak için önemlidir. Bu nedenle, buğday, nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, kuru kayısı ve ceviz gibi malzemeleri doğru oranlarda kullanmaya özen gösterin.

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Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi 4

Malzemeleri Önceden Islatın

Aşure malzemelerini önceden ıslatmak, daha homojen bir kıvam elde etmenizi sağlar. Bu nedenle, buğdayı ve kuru baklagilleri bir gece önceden suda bekletmek, aşureyi daha lezzetli hale getirecektir.

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Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi 5

Pişirme Süresine Dikkat Edin

Aşureyi pişirirken sürekli karıştırarak, malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın. Ayrıca, aşureyi pişirdikten sonra oda sıcaklığında dinlendirerek, kıvamının daha da iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Servis Önerisi

Aşureyi servis ederken üzerine tarçın serpmek ve yanında ceviz veya nar taneleri ile sunmak, lezzetini artıracaktır.

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Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi 6

Aşure Tarifi - Gerekli Malzemeler

400 gr aşurelik buğday
125 gr kuru fasulye
125 gr nohut
150 gr kuru kayısı
200 gr kuru üzüm
150 gr kuru incir
1 çorba kaşığı portakal kabuğu rendesi
800 gr toz şeker
5 litre su
1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı gülsuyu
Dolmalık fıstık, kuş üzümü, ceviz içi, kıyılmış kuru kayısı, kıyılmış kuru incir, nar taneleri ve fındık

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