Koç Holding'den dev yatırım. 7 hastaneyi birden satın aldı

Türkiye'nin önde gelen şirketler topluluğu Koç Holding, büyük bir yatırımı daha hayata geçirdi. Mart 2023'te Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Koç Holding'in Antalya'da faaliyet gösteren Anatolia Hospital'ın yüzde 80 hissesini satın aldığı bildirildi.

Koç'tan gelen bu hamle, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinin sağlık sektöründeki büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KOÇ HOLDİNG 7 HASTANEYİ BİRDEN SATIN ALDI

Koç Holding hakkında son günlerde çıkan 2 milyar TL'lik zarar iddiaları ve Türkiye pazarındaki yatırımlarını azalttığı yönündeki yorumlara rağmen, holding dev bir yatırıma imza attı.

Mart 2023'te yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, Koç Holding’in Antalya'da faaliyet gösteren ve 7 hastane bulunduran Anatolia Hospital'ın yüzde 80 hissesini satın aldığı duyuruldu. Koç Holding'in bu adımı, sağlık sektöründeki büyüme stratejisini ve Türkiye'deki güçlü yatırım kararlılığını gözler önüne serdi.