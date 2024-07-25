Koç Holding'den dev yatırım. 7 hastaneyi birden satın aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding'den dev yatırım. 7 hastaneyi birden satın aldı

Türkiye'nin önde gelen şirketi Koç Holding, 7 hastaneyi birden satın aldığını duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen şirketler topluluğu Koç Holding, büyük bir yatırımı daha hayata geçirdi. Mart 2023'te Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Koç Holding'in Antalya'da faaliyet gösteren Anatolia Hospital'ın yüzde 80 hissesini satın aldığı bildirildi.

Koç'tan gelen bu hamle, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinin sağlık sektöründeki büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

a.webp

KOÇ HOLDİNG 7 HASTANEYİ BİRDEN SATIN ALDI

Koç Holding hakkında son günlerde çıkan 2 milyar TL'lik zarar iddiaları ve Türkiye pazarındaki yatırımlarını azalttığı yönündeki yorumlara rağmen, holding dev bir yatırıma imza attı.

q2.webp

Mart 2023'te yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, Koç Holding’in Antalya'da faaliyet gösteren ve 7 hastane bulunduran Anatolia Hospital'ın yüzde 80 hissesini satın aldığı duyuruldu. Koç Holding'in bu adımı, sağlık sektöründeki büyüme stratejisini ve Türkiye'deki güçlü yatırım kararlılığını gözler önüne serdi.

İlgili Haberler
Borsa günü düşüşle kapattı
Borsa günü düşüşle kapattı
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi
Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek
İsrail'in bıraktığı esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı
İsrail'in bıraktığı esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı
Serdar Dursun veda etti
THY yeni şirket kuruyor. Bu kez havacılık sektöründe değil
Son Haberler
Borsa günü düşüşle kapattı Ekonomi
Borsa günü düşüşle kapattı
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi Dünya
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi
Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi Keşfet
Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi
Bahçeye tavuk girdi diye dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Bahçeye tavuk girdi diye dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe'ye 600 TL istedi! O taksiciye ceza kesildi Gündem
Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe'ye 600 TL istedi! O taksiciye ceza kesildi
Şanlıurfa’da korkutan orman yangını Yerel Haberler
Şanlıurfa’da korkutan orman yangını
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek Dünya
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek