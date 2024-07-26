THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası! İşte detaylar

Türk Hava Yolları, yaz dönemi için özel bir promosyon başlattı. 1 Temmuz'dan 30 Ağustos'a kadar geçerli olacak bu kampanya, yurt dışı tatil planları yapan yolculara yönelik cazip indirimler sunuyor.

Turkish Airlines Holidays aracılığıyla, Avrupa'nın gözde destinasyonlarından Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya, İsviçre, İspanya ve İtalya'ya yapılacak seyahatlerde %40'a varan fiyat avantajları sağlanacak. Bu fırsat, seçkin noktalara yapılacak uçuşlarda geçerli olup, gezginlere daha ekonomik bir tatil imkanı tanıyor.

Seyahat severler, şirketin web sitesi üzerinden yapacakları rezervasyonlarla, Basel'den Roma'ya kadar çeşitli şehirlere uçuş biletlerini %40'a varan indirimlerle satın alabilecekler. Kampanya, 1 Temmuz'dan 30 Ağustos'a kadar geçerli olacak rezervasyonlar için uygulanacak ve indirimli konaklama tarihleri 1 Temmuz ile 31 Ekim arasını kapsayacak.

Bu fırsat, yolculara Avrupa'nın en gözde şehirlerini keşfetme imkanı sunarken, aynı zamanda tasarruf etme şansı da verecek. İndirimlerden yararlanmak isteyenler, Turkish Airlines Holidays'in resmi web sitesini ziyaret ederek, promosyon detaylarına ulaşabilir ve rezervasyonlarını gerçekleştirebilirler.