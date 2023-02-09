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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:40
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Asya borsaları hafta başından bu yana karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
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Küresel pay piyasalarında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler sürerken, faiz oranlarının gelecek dönem seyrine ilişkin ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dün yaptığı açıklamada bankanın enflasyonu düşürmesinin "uzun bir mücadele" olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

Asya genelinde ise veri gündeminin zayıf olması ile küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyrin etkileri izleniyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artarak 3.270 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalarak 2.482 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 27.584 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 131,2'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 60.576 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artışla 21.531 puanda seyrediyor. (AA)

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