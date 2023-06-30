Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; küresel pay piyasalarında, ABD'de büyük bankaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) stres testini geçmesi ve ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesi sonrası pozitif bir seyir izleniyor.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 3,1 artışla beklentilerin altında kalırken, sanayi üretimi mayısta yüzde 1,6 azalışla öngörüleri karşılayamadı.

Çin tarafında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,0, hizmet sektörü PMI 53,2 ve bileşik PMI 52,3 oldu.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.566 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 3.205 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 33.179 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 144,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da bir günlük bayram tatilinin ardından Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 64.361 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 değer kazancıyla 18.967 puanda seyrediyor.

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