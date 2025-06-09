Asya borsaları yükselişte: Ticaret savaşında yeni dönem (9 Haziran 2025)

ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikalarıyla uyguladığı gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerine dair belirsizlikler devam ederken, dikkatler ABD-Çin ticaret müzakerelerinin sonuçlarına odaklandı.

Cuma günü ABD’de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin, iş gücü piyasası ve ABD ekonomisine ilişkin endişeleri bir miktar hafifletmesi, Asya piyasalarına da olumlu yansıdı.

Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in bugün Çinli yetkililerle ticaret anlaşması için görüşeceğini duyurdu; Çin tarafı da görüşmeyi doğruladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng’ın 8-13 Haziran’da İngiltere’yi ziyaret edeceğini ve Çin-ABD ekonomi-ticaret istişare mekanizmasının ilk toplantısının yapılacağını açıkladı.

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ÇİN’DE İHRACAT ARTIŞ HIZI GERİLEDİ

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin’de mayıs ayı ihracatı, ABD ile karşılıklı tarifeler nedeniyle artan ticaret geriliminin yol açtığı belirsizlikten dolayı yavaşladı. Çin Gümrükler Genel İdaresi’nin verilerine göre, mayısta ihracat geçen yıla göre yüzde 4,8 artarak 316,1 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde ithalat yıllık bazda yüzde 3,4 azalarak 212,9 milyar dolar olurken, dış ticaret fazlası 103,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ayrıca, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıla göre yüzde 0,1, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 3,3 düştü. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki sürekli düşüş, deflasyon eğilimini sürdürdü.

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Japonya’da ise büyüme verileri izlendi. Japonya’nın 1. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’sı (GSYH) çeyreklik bazda sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 38.080 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 2.855 puandan kapandı.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.397 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 24.099 puandan işlem görüyor; Hindistan’da Sensex endeksi ise önceki kapanışına göre yüzde 0,4 yukarıda, 82.507 puanda seyrediyor.

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