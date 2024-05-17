Asya Borsalarına Çin etkisi

Kaynak: Haber Merkezi
Asya Borsalarına Çin etkisi
Asya Pasifik piyasaları yatırımcıların Çin'den gelen temel ekonomik verileri değerlendirmesiyle karışık seyretti.

Asya-Pasifik piyasaları yatırımcıların dünyanın ikinci büyük ekonomisinin durumunu ölçmek amacıyla önemli Çin verilerini değerlendirmesiyle haftanın son işlem gününde karışık bir seyir seyretti.

Çin'den gelen veriler, perakende satışların nisanda bir önceki yıla oranla yüzde 2,3 arttı. Açıklanan veri, ekonomistlerin yüzde 3,8'lik artış tahmininin altında ve martta bildirilen yüzde 3,1'lik artış hızından daha yavaş olarak gerçekleşti.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,48 yükseliş yaşarken, Çin'in CSI 300 endeksi veri sonrası yatay seyir izledi.

Yatırımcılar ayrıca Singapur'dan gelen ve petrol dışı yurt içi ihracatın nisanda önceki aya oranla daha yavaş bir biçimde yüzde 9,3 oranında gerilediğini belirten verileri de inceledi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,36 kayıp verirken, geniş tabanlı Topix erken düşüşlerini tersine çevirerek yüzde 0,23 artış gösterdi.

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