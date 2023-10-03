Asya Şampiyonlar Ligi'nde ‘Kasım Süleymani’ krizi: Suudi takım oynamayı reddetti, maç iptal edildi

Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran'ın Sepahan takımı ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımının oynayacağı karşılaşmada stadyuma konulan büst krize neden oldu

İran devlet televizyonuna göre, Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı.

Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.

AFC'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

İran futbol kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurdu.