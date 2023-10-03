Asya Şampiyonlar Ligi'nde ‘Kasım Süleymani’ krizi: Suudi takım oynamayı reddetti, maç iptal edildi

İran'ın Sepahan takımının Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi müsabakasının, Suudi ekibin stadyumdaki ‘Kasım Süleymani’ büstü önünde oynamayı reddetmesi üzerine iptal edildi.

KAYNAK: AA
Asya Şampiyonlar Ligi'nde ‘Kasım Süleymani’ krizi: Suudi takım oynamayı reddetti, maç iptal edildi

Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran'ın Sepahan takımı ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımının oynayacağı karşılaşmada stadyuma konulan büst krize neden oldu

İran devlet televizyonuna göre, Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı.

Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde "Kasım Süleymani" krizi: Maç iptal edildi - 2

AFC'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde "Kasım Süleymani" krizi: Maç iptal edildi - 1

İran futbol kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurdu.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde "Kasım Süleymani" krizi: Maç iptal edildi

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Dizde ağrı ve şişlik neyin habercisi Sağlık
Dizde ağrı ve şişlik neyin habercisi
İnşaat sektöründe şok gelişme. Nurol İnşaat yapılandırma talebi Ekonomi
İnşaat sektöründe şok gelişme. Nurol İnşaat yapılandırma talebi
Ronaldo ve Talisca fırtınası. Al Nassr kazandı Spor
Ronaldo ve Talisca fırtınası. Al Nassr kazandı
Evinin bahçesinde intihar etmeye çalıştı, kurtarıldı. Hastanede hayatını kaybetti Gündem
Evinin bahçesinde intihar etmeye çalıştı, kurtarıldı. Hastanede hayatını kaybetti
Ulgar Geçidi'nde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Yaşam
Ulgar Geçidi'nde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
G.Saray Manchester United karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İşte maçın şifresiz yayınlanacağı kanal Spor
G.Saray Manchester United karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İşte maçın şifresiz yayınlanacağı kanal
Patlayan tekerden fırlayan jant kaza çıkardı: 2 yaralı Yaşam
Patlayan tekerden fırlayan jant kaza çıkardı: 2 yaralı