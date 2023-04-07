Asya borsaları alıcılı seyretti

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasının belirsizlikleri artırmasıyla küresel pay piyasalarında yön arayışı devam ederken, Asya borsaları bugün ABD'deki tarım dışı istihdam verisi öncesi sınırlı da olsa yükseldi.

Japonya'da hükümet, Ueda Kazuo'yu Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni başkanı olarak resmen tayin etti. Japonya'da BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi hafta sonu itibarıyla son buluyor.

Ueda döneminin merak edilenleri arasında BoJ'un izlediği ultra geniş parasal politikaların sürdürülebilirliği ile yüzde 2'lik enflasyon hedefi yer alırken, hükümet, BoJ'un, ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını sağlamak için hükümet ile yakın çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kuroda bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın enflasyon hedefine ulaşma yolunda istikrarlı ilerleme kaydettiğini ve ücret artışlarıyla birlikte enflasyon hedefine ulaşılmasını umduğunu belirtti.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, öncü endeks şubatta 97,7'ye çıkarken, hane halkı harcamaları şubatta yıllık yüzde 1,6 artışla beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,27 artışla 2.490,41 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,45 yükselişle 3.327,65 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17 değer kazancıyla günü 27.518,31 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 131,9'dan işlem görüyor.

Hindistan ve Hong Kong piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.