Ata Demirer smokini çekti filinta gibi oldu. Beş ayda 22 kilo vermişti

Şu sıralar Esra Bilgiç ile başrolde oynayacağı film için yoğun tempoda çalışan Ata Demirer smokin giyip pozlar verdi. Zayıflamasıyla gündeme gelen ve 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer'in pozlarına beğeni yağdı.

Ufuk Cingöz
Ata Demirer smokini çekti filinta gibi oldu. Beş ayda 22 kilo vermişti

Son olarak "Bursa Bülbülü" ismi projesi ile sevenleriyle buluşan Ata Demirer son dönemde, verdiği kilolar ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

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Şu sıralar Uğur Yücel, Esra Bilgiç gibi isimlerle film çeken Ata Demirer son haliyle olay oldu.

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Bir İhtimal Daha Var setinin son gününde yaptığı smokinli paylaşımlarla adından söz ettiren Ata Demirer'e yorum yağdı.

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Ata Demirer'e Demet Özdemir "Heyt" yorumunda bulunurken takipçileri ise "ne kadar zayıflamışsın" yorumları yağdırdı.

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Ünlü komedyen mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip zayıflama sırrını paylaşmıştı.

Ata Demirer "Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir..." demişti.

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Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direkt et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." diyerek sırrını vermişti.

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