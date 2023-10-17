Ataköy Ağası'nın çocuklarına 30 yıl sonra tazminat şoku

Bir dönem, sahibi olduğu mülkler nedeniyle ‘Ataköy Ağası’ olarak da anılan Yafes Öztürk’ün mirasçıları 30 yıl sonra 20 milyonu aşkın tazminata mahkûm edildi.

Ataköy Ağası'nın çocuklarına 30 yıl sonra tazminat şoku

Ataköy’de sahip olduğu onlarca daire ve turistik tesisler nedeniyle ‘Ataköy Ağası’ olarak bilinen Yafes Öztürk, 1993 yılında dönemin TBMM Başkan Vekili Yılmaz Hocaoğlu ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Ölümünden hemen sonra Emlak Bankası ve TOKİ’nin açtığı davada, Yafes Öztürk’ün mirasçılarıın tazminat ödemesine karar verildi.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Dönemin TBMM Başkan Vekili Yılmaz Hocaoğlu ile birlikte uğradığı trafik kazası sonrası ölen Yafes Öztürk, geride yüklü bir miras, çok sayıda mirasçı ile bir dizi de dava bırakmıştı. 4 eşi bulunan Öztürk’ün 1993 yılında ölümünden hemen sonra dikkat çeken bir ‘tazminat’ davası açıldı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 30 yıl önce açılan davada gerekçeli karar geçenlerde açıklandı.

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KAMU ARAZİSİNE TATİL KÖYÜ KURDU

Kapatılan Emlak Bankası’na ait Ataköy sahildeki yüzlerce dönüm değerli arazisi üzerine Ataköy C Motelleri, Mo-Camp adı ile kamp alanları ve benzinlik kuran Yafes Öztürk ile yapılan sözleşme Mart 1992’de feshedildi. Kamu bankası, Galeri AVM ile Ataköy Marina’ya komşu parsellerdeki mekânların 2 ay içinde boşaltılarak tahliyesini istedi. Ancak, ihtarnameye rağmen alan boşaltılmadı.

‘HAKSIZ İŞGAL’ İÇİN TAZMİNAT TALEBİ

Yafes Öztürk’ün kaza sonrası ölümü ile birlikte, arazilerin ‘haksız işgali’ nedeni ile tazminat davası açıldı. Davacı tarafta kapatılan Emlak Bankası ile TOKİ’nin yer aldığı dosyada, davalı konumda ise Yafes Öztürk’ün çocukları Zeynep Öztürk, Sözer Berat Öztürk ve Barış Öztürk ile Yafes Öztürk’ün ilk eşi Muteber Öztürk’ün 8 mirasçısı yer aldı.

MİRASÇILAR: HESAPLAMALAR HATALI

Yıllar süren dava dosyasına çok sayıda bilirkişi raporu girdi. Davalılar adına yapılan savunmalarda, yapılan hesaplamaların hatalı olduğu savunuldu. 4 ayrı dosyayı birleştiren mahkeme geçen günlerde gerekçeli kararını açıkladı ve taraflara tebliğ edildi.

20 MİLYONU AŞKIN TAZMİNAT

Mahkeme, davalıların Emlak Bankası ve TOKİ’ye, davacılara ait arazilerin izinsiz kullanımı nedeni ile tazminat ödemeleri gerektiğine hükmetti. Mahkeme, ödenmesine karar verdiği tazminat tutarına, faiz işletilmesine de karar verdi. Yapılan hesaplamalara göre, 11 mirasçı Emlak Bankası ve TOKİ’ye 20 milyon 393 bin TL tazminat ödeyecek. Kararı, tarafların temyiz etme hakları bulunuyor.

GERİDE YÜKLÜ BİR MİRAS BIRAKTI

Yafes Öztürk geride yüklü bir miras bırakarak 30 yıl önce öldü. Öztürk’ten geriye kalan mal varlığı listesinde Ataköy’deki turistik tesisler, Mavi Marmara Et Lokantası, Silivri’de bir çiftlik, Florya’da bulunan bir dekorasyon şirketi ile Ataköy’deki onlarca daire yer almıştı. Dev miras, resmi nikâhlı eşi Muteber Öztürk’ün yanı sıra, imam nikâhlı eşleri şarkıcı Hülya Sözer, Sema Tek ve Gül Otkan arasında eşit olarak paylaşıldı.

Öte yandan, TOKİ’ye geçen arazilerin tahliyesi de yıllar sürmüştü.

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