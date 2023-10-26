Atal'ın Filistin paylaşımı başını derde soktu. Kariyeri tehlikeye girdi

Nice'nin Cezayirli yıldızı Atal'ın kariyeri tehlikeye girdi. Filistin paylaşımı yapan oyuncu için Fransız basını kötü haberi verdi.

Atal'ın Filistin paylaşımı başını derde soktu. Kariyeri tehlikeye girdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'de forma giyen Youcef Atal'a Filistin'e destek paylaşımı yaptığı için 7 maç men cezası verildi.

Öte yandan, Fransız basını tecrübeli oyuncunun 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği iddia edildi.

Nice yaptığı paylaşımda, "OGC Nice'in itibarı ve birliğinin, tüm çalışanlarının kurum tarafından savunulan değerlerle uyumlu olması gereken davranışlarının bir sonucu olduğunu vurgulamak isteriz. Geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı mesajda olduğu gibi OGC Nice, barışın diğer tüm hususlara üstün gelmesini sağlama konusundaki kararlılığını yinelemiştir. Futbolcularımızın bu tarz paylaşımlarda bulunmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Bu sezon Nice'de 6 maça çıkan Cezayirli, 1 gol kaydetti.

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