﻿Atama bekleyen ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler Ankara'da eylem yaptı

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen işsiz ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, bugün Ulus Meydanı’nda atama talebiyle basın açıklaması yaptı. Atama bekleyen ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de destek vedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenen ziraat mühendislerine ve veteriner hekimler, KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen atamalarının yapılmadığını söyledi.

“EMEK VERİYORUM, KARŞILIĞINI ALAMIYORUM”

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun Mira Güven, “2021 Şubat mezunuyum, hâlâ işsizim. Ufak tefek işlerde çalıştım ama sonrasında işlerden çıkarılıyorum. İnsan harcamak çok kolay orada. Atanamadığımız için bir sürü insan işsiz, alternatifimiz çok. Biz, 85 puanlarla açıkta kalabiliyoruz. Bu dengesizliğin giderilmesini istiyoruz aslında. Stajlarımı yurt dışında yaptım, yurt dışında öğrendiklerimi burada yansıtmak isterdim. Bu durum beni umutsuzluğa sürükledi. Emek veriyorum, karşılığını alamıyorum” dedi.

“KİMİ ARKADAŞIMIZ KURYE, KİMİ ARKADAŞIMIZ GARSONLUK YAPIYOR”

Atama bekleyen ziraat mühendisi Furkan Aydın ise “Yaklaşık 2 yıldır atama bekliyorum. Kendi işimi yapmak istiyorum. Ne yazık ki atamalar çok düşük olduğu için atanamıyoruz. Her yıl binlerce ziraat mühendisi fakültelerden mezun oluyor ama istihdam oranı kamuda yüzde 3. Özel sektörde eş dost, referans bulup girmek lazım. Bu durumdan artık çok üzüldük. Kimi arkadaşımız kurye, kimi arkadaşımız garsonluk yaparak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Sayın Vahit Kirişci’nin, bizi artık unuttu mu diyeyim, duymuyor mu diyeyim, bizi duymasını talep ediyoruz" diye konuştu.

8 yıldır atama beklediğini belirten ziraat mühendisi İdris Erin de “Buraya gelmemizin sebebi, sesimizi duyurmak. Son 3 yıldır sadece 500 ziraat mühendisi alınmış. Biz, en az 15 bin ziraat mühendisi ataması bekledik. Tarım Bakanlığı şu an resmi bir açıklama yapmıyor. Bu atama belirsizliği sürdüğü sürece hiçbir şekilde bir adım atamıyoruz” dedi.

“BENİM EN SON ÇALIŞTIĞIM KURUM, BANA 4 BİN LİRA MAAŞ VERİYORDU”

İşsiz kaldığı dönemde farklı sektörlerde çalıştığını belirten Erin, “Bu süreçte çeşitli sektörlerde düşük ücrete çalıştım. Benim en son çalıştığım kurum, bana 4 bin lira maaş veriyordu. 8 ay boyunca KPSS’ye çalıştık ve bir yıldır bekliyoruz. Tarım Bakan’ımız her seferinde ‘Sen üret yeter’ diyor ama yetmiyor işte. Biz buradayız, boştayız, bizi milletimizin hizmetine sunun. Bakanlığımızın hizmetine alın, o zaman yeter mi yetmez mi göreceğiz" diye konuştu.

“BİTKİNİN ÖĞRETMENİ OLAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN, VETERİNER HEKİMLERİNİN ATAMASI HAKTIR”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Suiçmez, “Tarımda istihdam önemli diyoruz. Çok fakülte açmak yetmez. Bu gençlerimizi kamuya atayamazsak, özel sektörde istihdam edemezsek, bitkinin öğretmeni olan ziraat mühendislerinin, veteriner hekimlerinin ataması haktır. Lütuf istemiyoruz” dedi.

“ZİRAAT MÜHENDİSLERİ TARLAYA GİRDİĞİ ZAMAN TÜRKİYE YENİDEN ÜRETECEK”

CHP’li Gaytancıoğlu ise “Ziraat mühendislerini tarlaya, bahçeye göndermek istemeyenler, veteriner hekimleri ahırda hayvanlarla buluşturmak istemeyenler, bu ülkeye bir kara bulut gibi çöktüler. Türkiye’nin bütün ihtiyaçlarını, her şeyi ithal eder konuma geldik. Ziraat mühendisleri tarlaya girdiği, veteriner hekimler ahıra girdiği zaman Türkiye yeniden üretecek” diye konuştu.