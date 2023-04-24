Erdoğan çok sayıda kişiyi görevden aldı. Milletvekili adayı yapılmayan isim bakın nereye atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bayram öncesi çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleşti. Depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen, vali Rahmi Doğan ile il sağlık müdürü Mustafa Hambolat’ın AKP’den milletvekili aday adaylığı için istifa ettiği Hatay’da iki önemli görevden alma gerçekleşti.

Erdoğan çok sayıda kişiyi görevden aldı. Milletvekili adayı yapılmayan isim bakın nereye atandı

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, görevden alındı. Böylece depremden sonra valilik ve 3 bakanlığın il müdürlüğü boşalmış oldu. Öte yandan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de görevden alındı. Teltik’in görevden aldığı bir bürokratın, AKP’lilerin girişimiyle yeniden atanması nedeniyle tartışma yaşandığı iddia edilmişti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu üyeliklerine Kamer Erturan İbrişim ile Hakan Nalbantoğlu atandı. İbrişim, 2011, 2015 ve 2018 seçimlerinde AKP’den Balıkesir milletvekili aday adayı olmuş ancak üç seçimde de listede yer almamıştı.

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı’na ise Lütfi Akca atandı. Akca, hâlihazırda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

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