Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliğe Bora Dündar atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliğe Ersoy Aksoy getirildi.
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran'ın ataması yapıldı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 13. Bölge Müdürlüğü'ne İbrahim Ersoy atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.